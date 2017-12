Nella notte tra giovedì 21 e venerdì 22 si sono verificati due incidenti automobilistici e due persone sono state colte da malore.

Gli incidenti

Alle 3.11 sulla tratta della A8 in corrispondenza di Pero, si è verificato un grosso incidente. Sei le persone coinvolte: una donna di 37 anni e cinque uomini di 21, 30, 38, 50 e 54. Quest’ultimo è deceduto. Sul posto sono intervenuti prontamente i soccorritori di Milano he hanno trasportato due feriti agli ospedali Niguarda e Policlinco. Un altro incidente si è verificato alla 21.34 a Vanzaghello in via Roma. Coinvolti un uomo di 51 anni e una donna di 54. Sul posto la Croce Azzurra di Busto Arsizio che hanno trasportato le persone a Legnano per accertamenti.

I malori

Alle 21.46 ad Abbiategrasso in via Confalonieri, un 55enne ha accusato un malore. Sul posto la Croce Azzurra di Carugate che ha trasportato l’uomo all’ospedale di Magenta. A Corredo, alle 22.45 in piazza della chiesa, si è verificato un altro malore. interessata una 60enne soccorsa dall’ambulanza di Novate e poi trasportata all’ospedale San Carlo di Milano.