Sei gli interventi nella notte tra mercoledì 17 e giovedì 18 gennaio.

Due incidenti

Alle 20.20 a Bareggio, sulla ss 11, due auto si sono scontrate. Coinvolte tre persone: una donna di 27 anni, un ragazzo di 29 e una bambina di 5 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Rossa di Settimo e quelli della Croce Bianca di Magenta che hanno trasportato le persone all’ospedale di Magenta. Un’altro incidente tra due auto è successo a Bollate alle 22.15 in via Repubblica. Coinvolte due donne di 57 e 59 anni. I soccorsi sono arrivati da Senago e hanno trasportato le donnea al nosocomio Sacco di Milano.

Due cadute

La Coce Azzurra di Buscate è intervenuta alle 21.20 a Villa Cortese, in via San Martino, per la caduta al suolo di una donna di 78 anni. Non grave, la donna non è stata trasportata all’ospedale. Così come non è stata trasportata la ragazzina di 11 anni che è caduta a Corredo in via Merendi alle 23.21 e soccorsa dall’ambulanza di Novate.

Malore a Corbetta

A Corbetta, intorno alle 20, esattamente in ia Villoresi, una 57 si è sentita male. A soccorrerla l’ambulanza della Croce Azzurra di Carugate che ha poi trasportato la donna in codice giallo all’ospedale di Magenta.

Infortunio

In via Gramsci a Settimo Milanese, un giovane di 20 si è infortunato. Immediati i soccorsi arrivati da Pero che l’hanno poi trasportato all’ospedale San Carlo di Milano per accertamenti ulteriori.