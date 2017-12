Tre gli interventi nella notte tra lunedì 18 e martedì 19. I paesi interessati sono stati Parabiago, Solaro e Settimo Milanese.

Malore a Parabiago

Una persona di 20 anni ha accusato un malore alle 20.30 a Parabiago, in via De Amicis. Sul posto sono intervenuti i soccorritori volontari di Arluno che dopo aver compreso la poco gravità della situazione hanno deciso di non trasportare la persona.

Malore a Solaro

Poco dopo le 20.30 si è verificato un malore a Solaro. Interessata una 60enne. La Croce Azzurra di Caronno, intervenuta sul posto, ha ritenuto necessario trasportare la donna all’ospedale di Garbagnate per ulteriori accertamenti.

Caduta a Settimo

In via Cesare Battisti a Settimo Milanese, una donna di 80 anni è caduta. Il tutto è successo alle 3.10 e a prestarle soccorso arrivata l’ambulanza di Marcello. I soccorritori hanno ritenuto necessario il trasporto all’ospedale di Rho per accertamenti aggiuntivi.