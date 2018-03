Sei gli interventi dei soccorritori nella notte tra mercoledì 14 e giovedì 15 marzo.

Due malori in codice giallo

Il primo malore si è verificato alle 23.06 a Pogliano, in un impianto lavorativo di via Lainate. L’uomo, di 57 anni, è stato soccorso dall’ambulanza di Rho Soccorso e poi trasportato all’ospedale di Rho in codice giallo. Il secondo si è verificato alle 23.17 in via del Serpio a Parabiago. Coinvolta una giovane di 20 anni soccorsa dalla Croce Rossa di Legnano e poi trasportata all’ospedale legnanese anche lei in codice giallo.

Altri malori nella notte

Alle 20.32 a Solaro, in piazza Libertà, un ragazzo di 22 anni è stato male ed è stato prontamente soccorso dalla Croce Rossa di Saronno e poi trasportato al nosocomio saronnese per accertamenti. Stessa cosa è successa a Legnano, quindici minuti dopo le 5. Interessata una giovane di 22 anni. Sul posto la Croce Rossa di Legnano che ha poi trasportato la giovane all’ospedale di Castellanza.

Intossicazione etilica

A Saronno, in piazza Cadorna, intorno all’1.30 un uomo di 66 anni stato soccorso dalla Croce Rossa di Saronno per intossicazione etilica. L’uomo è stato poi trasportato al nosocomi cittadino per accertamenti.

Aggressione a Inveruno

A Inveruno, in via Sondrio, una ragazza di 27 anni è stata aggredita intorno alle 20.48. Sul posto l’ambulanza di Bruno che ha trasportato la giovane all’ospedale di Magenta.