Due gli interventi dei soccorritori nella notte tra giovedì 11 e venerdì 12 gennaio.

Malore a Legnano

A Legnano, in via Guerciotti, intorno alle 20, soccorritori della Croce Rossa di Legnano sono stati chiamati per un malore accusato da una 51enne. Dopo i primi interventi la donna è stata trasportata all’ospedale di Legnano.

Malore a Saronno

Venti minuti dopo mezzanotte a Saronno, in stazione in Piazza Cadorna, un ragazzo di 19 anni si è sentito male. Sul posto la Croce Rossa di Saronno.