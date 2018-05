Abita a Cornaredo la persona deceduta sulla Milano-Venezia

Il carro attrezzi ha tamponato un camion

E’ residente a Cornaredo l’uomo che nel pomeriggio di oggi è morto a causa di un grave incidente stradale avvenuto sull’autostrada A4 tra Rho e Milano Ghisolfa. Da una prima ricostruzione fatta dagli uomini della Polstrada sembrerebbe che Il suo carro attrezzi abbia tamponato un Tir che lo precedeva poco dopo la barriera di Rho.

Aveva solo 38 anni

I vigili del fuoco si sono messi al lavoro per tentare di estrarre il conducente del carro attrezzi che, purtroppo, non ce l’ha fatta. Troppo forte l’impatto, che gli è stato fatale. Al momento è stato solo reso noto che il giovane G.P., queste le sue iniziali, aveva 38 anni.

Ferito il passeggero del carro attrezzi

Ferito il passeggero del carro attrezzi che è stato portato d’urgenza in ospedale, le sue condizioni non sarebbero però gravi. Illeso il conducente del Tir che per cause ancora al vaglio degli uomini della Polstrada è stato tamponato.