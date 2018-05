E’ stato fermato dai carabinieri di Saronno.

Esibizionista a Caronno, è un 34enne

Lo hanno fermato i carabinieri lunedì a Bariola. Nei giorni scorsi l’esibizionista era tornato ancora in azione e alla stazione dei militari dell’Arma erano arrivate di nuovo le segnalazioni, finalmente lunedì lo hanno individuato e lo hanno portato al comando per effettuare tutti gli accertamenti del caso. Si tratta di un marocchino di 34 anni, senza fissa dimora.

Aveva destato molta allerta a Bariola

Da qualche settimana l’uomo aveva messo in allerta un intero quartiere denudandosi davanti ai passanti. In un caso addirittura aveva mostrato le sue parti intime di fronte a una nonna che passeggiava con il nipotino. Il 34enne circolava per la zona in bicicletta, in un caso ha anche inveito contro una donna alla guida dell’auto. Subito allertati i carabinieri si sono messi al lavoro per raccogliere le segnalazioni e le testimonianze di quanti lo avevano incrociato. Per lui è scattata la denuncia per atti osceni e anche per minacce.