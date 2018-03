Esplode una casa in via Brianza a Rescaldina. I soccorritori sono al lavoro per portare in salvo tutti i feriti. Sarebbero sei, tra cui due bambine (foto Daniele Bennati).

QUI LA GALLERY CON TUTTI I VIDEO DEI SOCCORSI

TUTTE LE ULTIMISSIME DALLA ZONA DEI SOCCORSI

ECCO IL TOCCANTE MOMENTO IN CUI E’ STATO SALVATO ANCHE L’ULTIMO FERITO

Sono momenti concitati. Febbrile il lavoro dei soccorritori fra le macerie della palazzina devastata dall’esplosione.