Esplosione Cantalupo.

Rinvii a giudizio per l’esplosione di Cantalupo

Novità riguardo l’esplosione di Cantalupo, frazione di Cerro Maggiore, avvenuta l’11 novembre 2015 e costata la vita a Virginia Bollati: gli 11 indagati sono stati tutti rinviati a giudizio e affronteranno il processo. Si tratta, come appare nell’ampio servizio di Settegiorni in edicola, di esponenti delle varie società che stavano lavorando per la posa della fibra ottica nelle vicinanze dell’abitazione di via Risorgimento (poi saltata in aria a causa di una fuga di gas). Tra gli indagati non è mai figurato il Comune.