Esplosione Rescaldina, gli alloggi.

Esplosione Rescaldina, 5 alloggi Aler per sfollati

Esplosione Rescaldina: è stato il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, questa mattina venerdì 11 maggio, a consegnare le chiavi di 5 appartamenti Aler ad altrettante famiglie rimaste senza casa dopo il crollo della palazzina di via Brianza del 31 marzo e costata la vita ad Alessandro Saverio Sidella, 45 anni, sergente maggiore della base Nato di Solbiate.

Gli sfollati saranno ospitati in un condominio dell’Aler di via Romagna a Legnano.

Non è mancata la commozione durante la cerimonia, alla quale hanno preso parte, oltre a Fontana, sopravvissuti alla tragedia, l’assessore regionale alle Politiche sociali e Abitative Stefano Bolognini, il presidente Aler Milano Angelo Sala, il sindaco di Legnano Gianbattista Fratus e membri della sua giunta, il primo cittadino di Rescaldina Michele Cattaneo, il capitano dei carabinieri della Compagnia di Legnano Francesco Cantarella e il comandante della stazione di Rescaldina Giorgio Dogliotti, la Polizia di Stato e la Polizia locale.

