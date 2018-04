Esplosione Rescaldina.

Esplosione Rescaldina, il lutto e il racconto dei sopravvissuti

Esplosione Rescaldina, il paese è sgomento per la morte d Saverio Sidella, il sergente maggiore della base Nato di Solbiate dal cui appartamento è partita la deflagrazione. Moglie e figli sono ancora in ospedale ma migliorano. Ed ecco la testimonianza di Giovanni Avarino, che abitava al secondo piano della palazzina di via Brianza con moglie e due bimbi (oggi abitano a San Vittore Olona e a breve andranno a Legnano). “Ho sentito un boato, visto le pareti aprirsi”- racconta nell’intervista esclusiva rilasciata a Settegiorni -. Sono credente, io e la mia famiglia siamo stati salvati da una grazia divina”.