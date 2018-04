Esplosione Rescaldina, speciale di Settegiorni.

Esplosione Rescaldina: Saverio Sidella e la moglie Cristina lottano ancora in ospedale, fuori pericolo i due figli. Parlano i vicini eroi che hanno salvato le vittime dalle macerie: “Quel silenzio di morte poi quei lamenti” hanno detto nel loro racconto a Settegiorni di edicola; intervista ai fidanzati miracolati (lui è di S.Vittore Olona): “La mia ragazza ha insistito per fare colazione, così siamo scampati alla tragedia” ci hanno raccontato i due ragazzi; la solidarietà di tutto il paese, fa il tifo per le vittime anche la Carcor società di calcio di cui Sidella era dirigente.