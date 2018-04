Esplosione Rescaldina, una bella notizia.

Esplosione Rescaldina, trovata la gattina Linda

Linda, Blackie e Gigia sono tre dei gatti del giovane sopravvissuto all’esplosione della palazzina di via Brianza avvenuta il 31 marzo. Il ragazzo, che abitava nel condominio, è stato l’ultimo a essere portato in salvo. Viveva insieme ai suoi gatti che però dopo il crollo erano spariti. Ed è iniziata la ricerca. All’appello mancavano Blackie, gatto grosso nero con macchie bianche sulla pancia, Gigia micia grigia bianca con pelo lungo e Linda gattina tigrata di taglia piccola.

E proprio quest’ultima è stata ritrovata stamattina. Sta bene ed è già insieme al suo proprietario” raccontano i promotori della ricerca dei felini. Ora la speranza è quella di ritrovare anche gli altri due. Il padrone dei gatti ha annunciato la ricompensa di 200 euro per chi consegnerà ognuno dei due gatti.

Da ricordare che, una settimana dopo il dramma, dalle macerie era stato estratto vivo Rocky (detto anche Ciclamino), il cagnolino di Saverio Sidella, vittima della deflagrazione che ha distrutto la palazzina.