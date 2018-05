Sistema ferroviario inefficiente, Codacons va all’attacco e presenterà un esposto alla Procura della Repubblica di Milano “nella speranza di far luce sulla situazione”.

Treni nel caos

Mercoledì 9 un convoglio si è bloccato tra Rho e Pregnana, “sequestrando” i passeggeri, infuriati. Trenord ha difeso il proprio operato, attaccando i pendolari che hanno forzato i vagoni per uscire. Da qui la durissima reazione del comitato della linea S6.

Affondo del Pd

Non usa mezzi termini il consigliere regionale del PD Pietro Bussolati, che parla di “pendolari sequestrati”, “bloccati nel nulla tra le stazioni di Pregana e Rho, su un convoglio pieno zeppo con finestrini, bagni e aria condizionata bloccati”.

Codacons all’attacco

“Ormai con cadenza giornaliera leggiamo notizie di questo tipo sui quotidiani, e ogni mattina riceviamo decine di segnalazioni da cittadini esasperati per ritardi, disagi e problemi di svariato tipo, ma la situazione continua a non cambiare. Come è possibile che il sistema continui ad esser così inefficiente? Senza che nessuno intervenga sui difetti strutturali del sistema ferroviario?”. Esposto in arrivo.