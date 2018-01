M.M., uomo di 48 anni, doveva essere espulso dal Paese ma era scappato. E’ stato fermato a Rho e ora definitivamente espulso.

Ricercato fermato a Rho

La pattuglia della Polizia di Rho era in perlustrazione nella zona industriale quando i militari hanno notato un uomo che, alla vista di questi, tentava di darsi alla fuga. Immediatamente bloccato, l’uomo risultava privo di documenti di identificazione. Dopo aver cercato di resistere all’arresto in via De Gasperi a Rho, è stato accompagnato negli uffici del Commissariato di Rho Pero per i rilievi dattiloscopici.

L’arresto

Dal riscontro delle impronte digitali l’uomo, M. M. di 48 anni, risultava essere già stato fermato numerose volte ed arrestato altrettante sempre con identità diverse per reati contro il patrimonio. Da quattro mesi l’uomo era ricercato poiché protagonista di un decreto di espulsione dal territorio nazionale per ragioni di sicurezza pubblica.

Era in fuga per non essere espulso

M.M. era stato rinchiuso nel centro espulsioni di Bari dal quale avrebbe dovuto essere accompagnato in Serbia ma si era allontanato ed aveva fatto perdere le sue tracce fino a ieri sera quando una pattuglia del Commissariato di P.S. Rho Pero lo ha fermato nella zona industriale di Rho.

Espulso definitivamente

Al termine di tutte le formalità di rito, l’uomo è stato trattenuto nella camera dei fermati del Commissariato di Polizia di Rho Pero e poi accompagnato all’Ufficio Immigrazione. M.M. è stato allontanato definitivamente dall’Italia ed imbarcato su un volo diretto in Serbia.