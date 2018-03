Disagi per i pendolari della stazione metropolitana di Rho Fiera evacuata poco fa per una probabile bomba.

Evacuata la metro

Oggi, mercoledì 14 marzo, intorno alle 9.00, è scattato un allarme nella stazione di Rho Fiera per possibile zaino bomba posizionato nella metropolitana. Sul posto sono presenti i Carabinieri e stanno arrivando gli artificieri. I disagi per i pendolari sono molti al momento ma per facilitare i loro spostamenti è stato subito istituito un servizio con bus sostitutivi nella tratta interrotta.

Aggiornamento delle 10.20

Gli artificieri hanno accertato la non pericolosità dello zaino. L’allarme bomba è quindi rientrato. Sul posto è ancora presente la Polizia Locale per regolare l’intenso traffico in superficie dovuto alla concomitanza dell’evento Expocomfort alla Fiera.