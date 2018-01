Fallimento Calcio Como. In corso da questa mattina, nell’ambito di una complessa ed articolata indagine diretta dalla Procura della Repubblica di Como, un’importante operazione.

Custodia cautelare per presidente ed ex presidente

(09.40) – Ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal Giudice per le indagini preliminari, su richiesta della Procura della Repubblica di Como, nei confronti di Pietro Porro, quale presidente del CdA ed amministratore dal 26.11.2012 fino alla data del fallimento (21.07.2016) del “CALCIO COMO srl” (dichiarata fallita dal Tribunale di Como a seguito di richiesta della Procura della Repubblica) e Flavio Foti, quale vice presidente del CdA ed amministratore dal 26.11.2012 fino alla data del fallimento del “CALCIO COMO srl”.

Le accuse

I due indagati sono accusati di bancarotta per distrazione e dissipazione. La costituzione da parte di “CALCIO COMO Srl” in favore della

controllante S3C di una ipoteca volontaria su “Centro Sportivo Mario Beretta”, per un importo di euro 900.000 a garanzia di un mutuo di fondiario. La cessione in favore della controllante S3C il medesimo complesso immobiliare, per un corrispettivo di € 3.200.000 (e contestuale rinuncia all’ipoteca legale sui crediti vantati dalla cedente). L’operazione di riacquisto, senza tra l’altro provvedere alla registrazione presso l’Ufficio Marchi e Brevetti, del marchio “CALCIO COMO” dalla controllante “S3C” per un corrispettivo pari 900mila euro pur essendo stato pattuito tra le medesime parti, nel contratto di cessione concluso appena sei mesi prima, il 28.06.2012, il diritto di prelazione per l’acquisito alla cifra inferiore di 700mila euro. Il trasferimento dal patrimonio della fallita “CALCIO COMO srl” in favore della S3C srl della somma complessiva di 105mila e 600 euro, di cui 75mila e 600 euro quale parziale pagamento della fattura nr.

2 del 31.12.2013 e di € 30.000 quale parziale pagamento della fattura nr. 4 del 21.12.2015 emesse dalla “S3C srl” e riferite ad operazioni inesistenti. Il riconoscimento di passività e debiti inesistenti nei confronti della controllante S3C per un valore complessivo di € 38.100,00 con riferimento a n. 3 fatture per operazioni inesistenti n. 4/2015, 3/2015 e 1/2016 emesse dalla controllante S3C.

Debito da 200mila euro coi dipendenti

Il tutto per un danno per gli altri creditori della Calcio Como srl, tra i quali l’Erario per euro 414.570,59, INPS per euro 136.877,00 e dipendenti per euro 199.291,00.

Hanno aggravato l’insolvenza del Como

I due indagati sono anche accusati di avere aggravato lo stato di insolvenza del Calcio Como. Il tutto attraverso queste condotte: la protrazione dell’attività della srl dopo aver azzerato il patrimonio sociale ed omettendo di adottare i provvedimenti di ripianamento delle perdite, ricapitalizzazione della società o liquidazione della stessa, nonostante la sussistenza di uno stato di insolvenza conclamato e di una situazione debitoria complessivamente non inferiore a € 6.507.538,98. Il sistematico inadempimento delle obbligazioni erariali (IVA, INPS etc.) per un importo complessivo pari ad 1.135.000 euro. La dissimulazione della perdita totale del patrimonio con le varie operazioni contabili e di bilancio tra cui: l’ iscrizione di una plusvalenza relativa alla cessione del marchio di € 699.111, l’iscrizione di una plusvalenza relativa alla cessione dell’impianto Sportivo Orsenigo pari a € 1.012.019. I due indagati sono infine accusati di avere utilizzato per gli anni di imposta 2013, 2014, 2015 cinque fatture emesse dalla S3C SRL a fronte di operazioni inesistenti (quali pagamento di royalties e di prestazioni professionali) indicandole nelle dichiarazioni ai fini delle imposte dirette ed IVA.

Guardia di Finanza ancora al lavoro

La Guardia di Finanza di Como è impegnata nell’eseguire decreti di perquisizione disposti dalla Procura della Repubblica.

In corso ordinanze di custodia cautelare e perquisizioni

(08.15) – Si tratta di una vasta operazione di polizia giudiziaria condotta dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Como nell’ambito delle indagini riferite al fallimento della società sportiva Calcio Como 1907. Attualmente sono in corso di esecuzione ordinanze di custodia cautelare e perquisizioni.