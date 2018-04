Attenti al falso tecnico del Comune di Magenta che vi chiede di entrare in casa vostra.

L’allarme

A lanciare l’alalrme-raggiro è l’assessore alla Sicurezza Simone Gelli: £Mi segnalano che sul territorio giri un uomo che si qualifica come tecnico comunale, il quale chiede di verificare tubature di acqua e gas. E’ un truffatore”.

“Vogliono derubarvi”

Il Comune di Magenta non ha in forza tecnici che possano verificare tubature di qualsivoglia genere. L’obiettivo del malvivente è rubare oro e contante. “Denunciate rapidamente alle forze dell’ordine qualora veniste contattati da persone che si qualificassero come inviati del nostro Comune. Grazie per la collaborazione”, chiosa Gelli.