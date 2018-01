Federica Banfi era in gita con l’oratorio

Inchiesta sulla morte della 19enne Federica Banfi

Gli inquirenti si sono messi subito al lavoro per chiarire come sia avvenuto l’incidente che ha tolto la vita a Federica Banfi. La giovane, di Canegrate, che ha due fratelli gemelli, era in vacanza con l’oratorio del paese e quello di San Giorgio su Legnano.

La Procura di Aosta ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e vuole fare completa luce sul ruolo dei vertici della Sav, società che gestisce l’autostrada A5 Quincetto-Aosta.

Le verifiche guidate dal pm Carlo Introvigne si stanno concentrando sulle condizioni del manto stradale che è stato trovato con molto ghiaccio. Esclusa la responsabilità di chi era alla guida, i veicoli sono stati messi sotto sequestro in vista della perizia per appurare la dinamica dello scontro.

Paese in lacrime

La notizia della morte della giovane si è sparsa subito in paese e in tutto il territorio. Federica aveva giocato a pallacanestro tra le fila del Basket Canegrate ed era molto conosciuta per la sua attività e passione per l’oratorio.