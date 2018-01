Federica Banfi, dopo la tragedia ecco i racconti.

Le testimonianze sull’incidente costato la vita a Federica Banfi

Federica Banfi aveva solo 19 anni. La sua vita si è spezzata durante un’incidente nella sera di Capodanno quando, con gli amici dell’oratorio di Canegrate e San Giorgio su Legnano, è accaduta la tragedia in autostrada. Quattro gli amici ancora in ospedale. Il ghiaccio la causa più probabile del disastro. “Abbiamo visto il bus sfiorare il nostro mezzo, poi il minivan dei nostri amici distrutto, alcuni gridavano e volevano scendere” raccontano alcuni ragazzi a bordo dei mezzi nell’intervista sul numero di Settegiorni in edicola. La 19enne era un’ex giocatrice del Basket Canegrate e aveva militato anche a Bareggio. Il suo coach in quest’ultima squadra, sempre nel numero in edicola, ci ha raccontato di aver sciato con lei il giorno prima del dramma.

Intanto oggi, venerdì 5 gennaio, alle 14 nella chiesa parrocchiale saranno celebrati i funerali della giovane. In paese è lutto cittadino.