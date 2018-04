Fermata banda composta da cinque cittadini peruviani specializzata nei furti di merce in spedizione.

Fermata banda specializzata nei furti di merce in spedizione

I Carabinieri del Comando Provinciale di Milano hanno fermato una banda di 5 cittadini peruviani ritenuti responsabili di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti. L’indagine, condotta dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sesto San Giovanni, ha consentito di documentare l’esistenza di un gruppo criminale operante nel capoluogo meneghino e nell’hinterland, dedito al furto di merce in spedizione. Nel corso delle attività sono stati accertati furti per un valore superiore ai 300mila euro.