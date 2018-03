Finto tecnico: il vicino di casa ha sventato una truffa e messo in fuga un truffatore che era riuscito a intrufolarsi in una palazzina di via Miola a Saronno. E’ accaduto nella mattinata di mercoledì, quando un’inquilina rientrando a casa si è trovata di fronte a un giovane dai modi gentili che le ha fatto credere di essere un funzionario di un’azienda specializzata.

Finto tecnico: il vicino incastra il truffatore

Erano circa le 10.30 quando la donna stava rientrando a casa dalla spesa. Il truffatore le ha fatto credere di dovere effettuare dei controlli con la scusa di scongiurare eventuali perdite ed è riuscito a conquistare la fiducia della donna, entrando in casa. Fortunatamente l’uomo non è però riuscito nel suo intento ed è stato fermato dall’arrivo del vicino di casa, che si è insospettito nel vedere uno sconosciuto all’interno della palazzina.