Fogli di via: questa mattina, giovedì, a Busto Arsizio la prima sentenza per i fogli di via dal Comune di Saronno per i fatti del 2016. Assolti tutti e tre gli imputati, riconducibili agli anarchici del “Telos”, perché il fatto non sussiste.

Fogli di via: il presidio di sabato

Prima il presidio in centro contro i Daspo e i fogli di via, poi il corteo per le vie del centro sabato pomeriggio e infine ancora le scritte per la città. E’ il bilancio della manifestazione di sabato scorso promossa dal Telos, in vista del processo che si è celebrato questa mattina, giovedì, al tribunale di Busto Arsizio. Gli anarchici si sono dati appuntamento sabato pomeriggio alle 15 in piazzetta Portici e dopo un’ora e mezza, striscioni in mano, hanno dato vita a un corteo con tanto di fumogeni per le vie del centro e intonando cori contro la Polizia e l’Amministrazione comunale. In tutto una quarantina di persone ha risposto all’appello dei Telos radunandosi in centro città. I manifestanti hanno percorso via San Cristoforo, via Cavour, piazza Volontari del Sangue, corso Italia, piazza Libertà per tornare in piazzetta Portici tutto questo con le luminarie che facevano da cornice e sotto gli occhi dei tanti passanti che si erano recati in centro per gli acquisti di Natale. Terminato il corteo, poi è stata la volta delle scritte che sono comparse sull’ufficio postale di via Mazzini e anche sulla filiale cittadina di Banca Sella. Il copione è sempre lo stesso. I manifestanti hanno imbrattato con la vernice gialla le vetrate, lasciando simboli e frasi anarchiche, contro le banche e contro le Poste.

Fogli di via: la sentenza di oggi

La difesa ha depositato una memoria in cui spiegava come i giovani, fermati per non aver rispettato il provvedimento che vietava loro di tornare a Saronno per tre anni, in realtà fossero in città per motivi di studio, lavoro o familiari. Perciò sono stati assolti tutti e tre.