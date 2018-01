Forzano la finestra, mettono a soqquadro e devastano la casa

Furto, paura

“Hanno rotto tutto e portato via le cose più preziose”

«Sono entrati in casa, hanno rotto tutto e hanno portato via le cose più preziose». E’ la testimonianza di chi ha subito un furto – l’ennesimo – in questo inizio anno da incubo, per tutta la valle Olona ma forse a Gorla Minore con più casi che altrove. A raccontare la rabbia e la desolazione per l’accaduto è Barbara Boncordo, giovane di 23 anni, che ha scoperto per prima, rientrando a casa, che l’abitazione dove vive con i genitori era stata devastata dai ladri.

Si sono arrampicati da fuori

«Era intorno alle 19 di giovedì, ho trovato la porta del mio appartamento già aperta con le chiavi inserite dall’interno. Ho capito poco dopo che i ladri, entrati rompendo la finestra della camera, hanno usato le chiavi trovate in casa per aprirsi la porta d’ingresso e uscire come se nulla fosse e fuggire dal cancello del condominio. Anzi, da lontano potrei anche aver visto uno di loro, perché mentre arrivavo ho notato una persona piuttosto alta uscire dal palazzo, lasciando il cancello aperto dietro sé». Il dramma è stato poi dover constatare com’era ridotto l’appartamento: «Tutto sottosopra e tutto aperto, armadi, ante, cassetti. Abitiamo al secondo piano, si sono arrampicati da fuori e sono entrati dalla camera dei miei genitori rompendo la finestra. Oltre a fare un disastro, hanno rubato tutto l’oro di mia mamma».

“Ho avuto paura che fossero ancora dentro”

La giovane racconta l’angoscia: «Per me è stato un trauma e lo è tuttora, perché sono la stata la prima a trovarmi il macello in casa e perché ho avuto paura che fossero ancora dentro. Poi quello che hanno rubato a livello affettivo per mia mamma era tutto. I ladri hanno aperto ovunque, anche gli armadietti del bagno, hanno tolto dal muro quadri cercando una cassaforte che non abbiamo». L’abitazione colpita è in viale Europa, al momento non coperta dal Controllo del vicinato: «Sentiamo che stanno succedendo molte di queste situazioni, abbiamo provato a chiedere se qualcuno ha visto qualcosa, ma forse servirebbero delle telecamere efficaci che in questi casi possano dare indicazioni, magari riprendendo i ladri in fuga». Altri furti, eseguiti o tentati, sono stati segnalati in questi giorni anche in via Aliprandi, via Di Dio, via Terzaghi e via Rovereto.