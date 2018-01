Il carabinieri di Sedriano hanno arrestato a Vittuone due fratelli per spaccio.

Fratelli pusher

Mercoledì 10 gennaio, gli uomini dell’Arma, aseguito di un’indagine, hanno messo le manette a due cittadini kosovari, regolari sul territorio nazionale, residenti in Magenta, celibi, nullafacenti e incensurati: D.A, classe ’87 e e D.A classe ’97.

La perquisizione

A seguito di perquisizione personale e domiciliare, il primo veniva trovato in possesso di . 20 grammi di cocaina suddivisa in dosi, bilancino di precisione e materiale per il confezionamento, mentre il secondo veniva sorpreso nei pressi della sua casa o mentre tentava la fuga con 3000 euro, suddivisi in banconote di piccolo taglio, verosimilmente riconducibili all’attività di spaccio. Processati in Tribunale, il giudice ha disposto la carcerazione a San Vittore.