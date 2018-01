E’ deceduto Padre Rocco Zoia.

Padre Rocco Zoia, uno degli ultimi frati di Cerro Maggiore

I Frati cappuccini piangono Padre Rocco Zoia. Il religioso aveva 85 anni. Lui uno degli ultimi frati che erano rimasti nel convento in paese per poi lasciarlo, come noto, nel 2014. Tutti lo ricordano come una persona umile e sempre pronta ad aiutare il prossimo.

Il saluto dei fedeli

Una delegazione di cerresi è andata a Milano per l’addio al frate. I funerali si sono svolti lunedì 8 gennaio nel convento cappuccino del capoluogo.