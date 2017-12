A fuoco canna fumaria, arrivano i pompieri.

A fuoco canna fumaria

Allarme per l’incendio della canna fumaria di una villetta. E’ successo alle 19.30 in via Monte Grappa a Cesate. Sul posto i vigli del fuoco del distaccamento di Garbagnate Milanese e quelli di Saronno.

Tanta paura ma pochi danni

Il pronto intervento dei pompieri ha permesso di evitare che le fiamme si propagassero anche al tetto. Al momento in cui scriviamo, l’intervento è ancora in corso, ma fortunatamente si esclude la presenza di feriti e anche i danni dovrebbero essere limitati.