I vigili del fuoco sono stati chiamati per spegnere un incendio nato dal vano motore di un furgone.

Furgone in fiamme a Bareggio

Questa mattina, venerdì 4 maggio, i vigili del fuoco sono interventi alle prime luci del mattino in via Novara a Bareggio per un furgone in fiamme. Il mezzo, incaricato del trasporto del pane, ha preso improvvisamente fuoco. Le fiamme, scaturite dal vano motore, sono state spente dai pompieri con l’utilizzo di un’autobotte. Fortunatamente non ci sono stati né feriti né intossicati, ma il furgone è stato gravemente danneggiato.