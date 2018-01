Entra col furgone al mercato di Arluno per comprare… il pollo allo spiedo.

L’episodio

Curioso episodio mercoledì 17 gennaio: intorno alle 11 un furgoncino ha abbattuto la transenna e percorso la via delle bancarelle a passo d’uomo, Subito allertati i vigili. L’uomo alla guida si è fermato ad acquistare un pollo allo spiedo prima di andarsene.

La denuncia

Indagini in corso per accertare motivi e responsabilità. Identificato un uomo di 68 anni residente a Santo Stefano, che è stato denunciato. Sul giornale in edicola potete leggere il racconto degli ambulanti.