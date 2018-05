Un furgone con a bordo due persone si è ribaltato questo pomeriggio, intorno alle 17.45, sull’A9: inevitabili i disagi sul traffico autostradale.

Furgone si ribalta: paura e disagi sull’A9

Alle 17.45 di oggi, lunedì 7 maggio, sull’A9, all’altezza del tratto tra Turate e Lomazzo sud, per motivi non chiari un furgone si è ribaltato. Una delle due persone a bordo è riuscita a liberarsi autonomamente, mentre per l’altra, un 47enne, è risultato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco di Varese e del personale del 118. La presenza del mezzo ribaltato e dei soccorritori ha indubbiamente creato disagi sulla circolazione. Si sono infatti create lunghe code in direzione Milano e Pedemontana.