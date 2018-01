I furgoni e i camper si trovavano in una zona isolata

Due squadre di vigili del fuoco per spegnere le fiamme

Quattro furgoni e due camper sono bruciati nella notte a Senago. I mezzi erano posteggiati in una zona abbastanza isolata del paese vicino al campo nomadi. Per spegnere le fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco di Garbagnate Milanese e quelli di Rho

Due ore per spegnere il rogo

I mezzi erano posteggiati in via Andrea Costa. Per spegnere le fiamme i vigili del fuoco garbagnatesi e rhodensi hanno impiegato due ore.