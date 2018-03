Furti a Gerenzano: è alta l’allerta nel Comune del Saronnese, dove, negli scorsi giorni, sono stati frequenti i casi di furti denunciati alle forze dell’ordine.

Furti a Gerenzano: mentre cenano i ladri devastano la casa

Marito e moglie stavano cenando, quando una banda di malviventi ha fatto irruzione nella loro abitazione di via Einaudi, mettendo totalmente a soqquadro le camere da letto. Nel giro di pochi minuti sono stati svuotati tutti i cassetti e sono stati rubati orologi, penne da collezione, gioielli e persino la fede della moglie.

Furti a Gerenzano: spaccata al bar del centro sportivo

Armati di un grande martello, i ladri hanno spaccato le vetrine del bar del centro sportivo e sono poi fuggiti con un bottino di liquori, bibite e merendine. Alle 4 di notte, una banda di malviventi ha prima spaccato tutte e tre le vetrine con l’ausilio di un grosso martello. Poi con lo stesso strumento, i ladri hanno scassinato il lucchetto della serranda per sollevarla. E’ la decima volta che i titolari del bar del centro sportivo di via Inglesina 41 subiscono un furto, nonostante tutte le misura di sicurezza messe in campa. Ulteriori dettagli sul numero de La Settimana in edicola da venerdì 23 marzo.