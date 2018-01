Furti a Mozzate: nel mirino dei malviventi è finito negli scorsi giorni un appartamento di via Filzi.

Furti a Mozzate: i ladri se la prendono con due cagnolini

Hanno strappato le federe e i vestiti, hanno messo a soqquadro la casa e hanno fatto razzia di gioielli e ricordi di famiglia e, non contenti, se la sono presa anche con i due cagnolini che girovagavano per l’appartamento di via Filzi. I ladri non hanno infatti voluto ostacoli tra i piedi e, per evitare che i due meticci di piccola taglia rallentassero il loro piano criminale, li hanno chiusi in una stanza. I proprietari li hanno poi trovati terrorizzati, ma per fortuna incolumi. Prima che i padroni di casa arrivassero, i ladri sono riusciti a scappare con gioielli e altri beni di non rilevante valore economico.