Ladri a casa del parroco di Casate di Bernate impegnato nella Via Crucis.

Parroco derubato

Venerdì 30 marzo nella piccola frazione alle 20,30, come ovunque, si officiava la Via Crucis. Il parroco don Franco Roggiani, impegnato nella commemorazione religiosa, era fuori dalle mura domestiche. Mezzo paese al seguito seguiva in processione, Polizia locale e Protezione civile erano occupate nel servizio d’ordine. Per i ladri, il momento era topico. Saltando la recinzione della viuzza laterale, evitando così le telecamere, hanno forzato la serratura della porta d’ingresso dell’abitazione rovistando per l’intero appartamento. Da una prima analisi pare che il furto sia stato infruttuoso, forse qualche oggetto di scarso valore.

Indagini in corso

La verifica è in corso. La Polizia locale dalle telecamere non ha riscontrato nessun passaggio sospetto. Per ora, nessun indizio sugli autori.