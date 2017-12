Furto in casa a Besate: la telecamera nell’abitazione coglie sul fatto il ladro in azione e la proprietaria diffonde le immagini su facebook.

Furto in casa a Besate: il video che mostra il ladro in azione

Furto in appartamento nella serata di mercoledì 20 dicembre a Besate: Marina Codegoni, proprietaria dell’abitazione colpita, ha scelto di denunciare pubblicamente su facebook quanto accaduto, postando da proprio profilo non solo le fotografie della devastazione compiuta in casa dai malintenzionati, ma anche un breve filmato con le immagini catturate da una telecamera posta all’interno dell’abitazione, che mostra uno dei malviventi in azione. Immagini che naturalmente hanno presto iniziato a fare il giro del web. Scrive la donna: “Queste le immagini del ladro che ieri sera alle 20:06 si è introdotto in casa mia forzando una porta-finestra. Presumibilmente in due, si sono allontanati a bordo di una Volkswagen Golf nera con vetri scuri e doppio scarico”.