Furto in una scuola materna di Cuggiono

Furto alla scuola materna di piazza Belloli a Cuggiono nella notte tra martedì 5 e mercoledì 6 marzo. Dei malviventi si sono introdotti nella struttura passando da un ingresso sul retro utilizzando presumibilmente un piede di porco. Sono stati portati via un tablet, un televisore e un computer portatile; i ladri hanno anche mangiato delle merendine dei bambini. La struttura è priva di sistema di allarme e non ci sono neanche telecamere di videosorveglianza. Il furto è stato segnalato alle forze dell’ordine. Il personale docente e i genitori sono preoccupati della poca sicurezza della struttura e hanno fatto presente la situazione agli amministratori. Si augurano che vengano previsti interventi per mettere in sicurezza la struttura. Intanto sono partite le indagini e le autorità competenti sono orientate a pensare che si tratti di ragazzi visto il materiale rubato. Rimane il fatto che una struttura frequentata da bambini non può essere lasciata senza alcun tipo di elemento di sicurezza. Si teme che aimili episodi possano ripetersi.