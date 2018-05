Gaggiano, una vettura divorata dalle fiamme in via Volta: la proprietaria si affaccia dalla propria abitazione e allerta i vigili del fuoco, ma l’auto è ormai distrutta.

Gaggiano, auto bruciata nella notte in via Volta

E’ ancora giallo sull’incendio che ha divorato una automobile nella notte tra domenica 6 e lunedì 7 maggio a Gaggiano, in via Volta. La proprietaria abita proprio nel palazzo antistante il punto in cui aveva parcheggiato la vettura. Svegliatasi attorno alle 4.30, non ha potuto fare altro che allertare i vigili del fuoco: le fiamme erano già molto alte e l’automobile completamente bruciata.