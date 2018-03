Garbagnate: in via Peloritana scontro tra un’auto ed una moto, entrambe provenienti da Saronno: il centauro garbagnatese portato all’ospedale Sacco.

Garbagnate: auto contro moto in via Peloritana

Garbagnate: incidente in via Peloritana poco dopo le 17 di giovedì 22 marzo. A scontrarsi, una moto ed un’automobile, entrambe provenienti da Saronno in direzione Milano. Ancora tutte da chiarire le dinamiche del sinistro, nel quale ad avere la peggio è stato il centauro, un garbagnatese classe 1970. E’ stato condotto in ambulanza all’ospedale Sacco di Milano ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto oltre alla Polizia locale anche i vigili del fuoco di Garbagnate.