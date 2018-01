Gelli chiede rimpatrio immediato per migranti che sgarrano. Dopo l’allontanamento di un ospite violento dalla Vincenziana, avvenuto martedì 9 gennaio, il vicesindaco e assessore alla Sicurezza Simone Gelli, chiede più regole.

Gelli chiede regole più dure

“Questa mattina, i Carabinieri di Magenta, hanno allontanato dalla Vincenziana un extracomunitario che, recidivo, continuava con comportamenti scorretti rispetto il protocollo in uso. Sapere che si usa un pò di rigore non mi soddisfa. Chi arriva in questo paese e nemmeno rispetta le più semplici regole di convivenza civile, dovrebbe essere immediatamente rimpatriato. La nostra comunità ha già contribuito fin troppo, in un quadro nazionale, a mantenere tutti indiscriminatamente. Più regole, più rispetto”.

