Giochi e materiale per bambini pericolosi sequestrati da alcuni punti vendita in tutta Italia dalla Guardia di Finanza.

Sequestrati giochi e materiale per bambini

La Guardia di Finanza di Torino ha sequestrato nei giorni scorsi oltre 80.000 articoli destinati ai bambini. Tra questi giocattoli e materiale didattico-educativo. Le cause? Assenza del marchio CE, mancata formazione del fascicolo tecnico, impossibilità di ricostruire la filiera produttiva. Queste le motivazioni del provvedimento di perquisizione.

I punti vendita interessati

I Baschi Verdi del Gruppo Torino hanno perquisito diversi punti vendita in tutta Italia come Arese, l’Outlet di Vicolungo, Serravalle Scrivia e Marcianise. E poi ancora Bagnolo San Vito, Brembio e Valmontone.

I particolari della vicenda

L’assenza dell’indicazione di un importatore o mandatario con sede all’interno della Comunità Europea, comporta l’impossibilità di ricostruire la filiera di approvvigionamento della merce e di verificare che il produttore abbia predisposto la documentazione tecnica comprovante la conformità del prodotto. L’intervento è stato finalizzato oltre che alla dismissione dal commercio di prodotti potenzialmente insicuri e pericolosi, anche alla tutela della libera concorrenza. Come accade con la vendita di articoli non conformi e fabbricati in “economia”, viene messa in crisi da chi propone merce irregolare e con prezzi fuori mercato. Le numerose irregolarità riscontrate hanno consentito il sequestro e la denuncia a piede libero di un responsabile.

Le raccomandazioni

Prima di acquistare un giocattolo è indispensabile controllare che riporti la marcatura CE e il numero della norma europea di riferimento. Inoltre, nell’acquisto di un giocattolo, sarebbe meglio sempre verificare che sia munito di un Marchio di certificazione rilasciato da Ente terzo. Un ulteriore prezioso aiuto sono le avvertenze e le istruzioni per l’uso dei giocattoli. Queste devono essere confezionate insieme o stampate sulla confezione. Le indicazioni per il montaggio, la manutenzione e gli avvertimenti sulla fascia di età dei bambini utilizzatori sono obbligatorie se il gioco è destinato ai bambini di età inferiore ai 3 anni. Le avvertenze devono essere scritte nella lingua ufficiale del Paese di utilizzo. Dovrebbero rimanere leggibili per tutta la durata di vita del giocattolo e non riportare dati non pertinenti o non necessari.