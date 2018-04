Giornata verde pulito, obiettivo raggiunto

Giornata verde pulito, il ringraziamento dell’assessore

Giornate verde pulito, obiettivo raggiunto. Sono stati 50 i volontari che questa mattina si sono riunti per rimboccarsi le maniche e ripulire le strade di Uboldo dai rifiuti. Soddisfatto l’assessore Matteo Pizzi, che attraverso la sua pagina Facebook ha voluto ringraziare quanti hanno dato il proprio contributo per la riuscita dell’iniziativa: “Grazie a tutte le 50 persone, tutti volontari, di qualsiasi età, abbiamo racchiuso quattro generazioni, dagli anni ‘30 agli anni 2000, appartenenti ad associazioni (Eco’90, Pro loco, Associazione senegalesi) o semplici cittadini che stamattina hanno prestato un po’ del proprio tempo per questa causa che mi ostino a chiamare buona e non persa. Grazie a tutte le persone che, quotidianamente, col proprio lavoro o con la propria passione tengono vive queste zone”.

Premiati i ragazzi della 2^ B delle medie

“Quest’anno poi l’associazione Eco’90 ha messo a disposizione dei buoni da spendere nelle cartolerie uboldesi per le classi più numerose che avessero partecipato: complimenti ai ragazzi della 2^ B delle medie e a tutto il plesso di via XX settembre che si sono aggiudicati questo riconoscimento”, ha concluso l’assessore.

Sabato 14 aprile festa delle generazioni

L’appuntamento è per il prossimo evento della Festa dell’ambiente: la “festa delle generazioni”, sabato 14 aprile, con la piantumazione degli alberi per gli uboldesi nati nel 2017, associati a tutte le persone nate nel 1942.