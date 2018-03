Due incidenti stradali nella notte tra venerdì 30 e sabato 31 marzo hanno visto feriti e portati in ospedale alcuni giovani.

Incidente a Garbagnate

Alle 2.20, in largo Meroni, scontro tra due auto. Coinvolte cinque persone tutte tra i 21 e i 34 anni. Tre di loro sono state portate in ospedale in codice verde, due a Saronno e una a Garbagnate, soccorse dalla Misericordia di Arese, dalla Croce Viola di Cesate e dalla Croce Rossa di Garbagnate.

Scontro anche a Nerviano

Alla stessa ora, incidente stradale anche a Nerviano, in via Cavour, con due auto coinvolte. Coinvolti due ragazzi di 23 e 28 anni, nessuno è grave.