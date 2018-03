Una riunione finita a mezzanotte. Poi, tutti in ascensore, che si blocca. Paura per la Giunta magentina, che ha dovuto richiedere l’intervento dei Vigili del fuoco nella serata di mercoledì 21 marzo.

I fatti

All altezza tra secondo e primo piano c’è stato un colpo chr ha frrnato bruscamente l’ascensore: tutto fermo, per 50 minuti, finchè i Vigili del fuoco, li hanno liberati. Unico “escluso” dalla disavventura l’assessore Morabito, che era però ins ervizio in caserma, essendo un volontario dei pompieri.

Controlli sull’ascensore

L’assessore Bellantonio con l’incaricato ha poi proceduto a far fare tutte le verifiche dell impianto ed accertasri che la spiacevole disavventura non riaccada. Dettagli sul giornale in edicola da venerdì 23.