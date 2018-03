Blitz dell’associazione animalista “Centopercentoanimalisti” contro l’esposizione itinerante di animali che si terrà il prossimo fine settimana a Gerenzano.

L’evento di Gerenzano

Nel weekend dopo Pasqua, a Gerenzano (Varese) arriva l’esposizione itinerante di animali, nota come “I Gatti di razza più belli del mondo”. “Si tratta di gatti e rettili portati in giro per i paesi come fenomeni da baraccone. Niente a che vedere con l’amore per gli animali, come vorrebbero far credere gli organizzatori. E’ piuttosto qualcosa di molto simile a uno zoo ambulante, con tutti i disagi che ne derivano per gli Animali esposti”, commenta l’associazione “Centopercentoanimalisti”.

Il blitz

Militanti di “Centopercentoanimalisti”, nella notte tra il 30 e 31 marzo, hanno affisso uno striscione di protesta sui cancelli del palazzetto dello sport di Gerenzano in via Inglesina, luogo dove si svolgerà la manifestazione.