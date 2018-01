Garve incidente a Magenta: investito un pedone.

La dinamica dell’incidente

Un uomo, proveniente da sottopassaggio di Magenta, in direzione di via Cavallari, è caduto dalla bici. In quel momento sopraggiungeva un’auto e l’ha investito. Il pedone è rimasto incastrato nelle lanerie della vettura ed è quindi stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco. Sul posto anche due ambulanze, auto medica, Polizia Locale ed elisoccorso.