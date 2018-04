Grave incidente stradale tra un’auto e una moto.

Grave incidente stradale intorno alle 13.00 di oggi, sabato 14 aprile, in via per Cesate a Garbagnate Milanese, all’altezza della Casa di Riposo Perini. Per cause ancora in corso d’accertamento da parte degli agenti della Polizia Locale, un’utilitaria guidata da una donna si è scontrata con una motocicletta. L’impatto è stato violento e ha scaraventato il centauro a terra a poca distanza dal luogo del sinistro. Il motociclista di 51 anni è stato trasportato in prognosi riservata, in elicottero all’ospedale milanese Niguarda.