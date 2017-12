Quattro gli interventi dei soccorritori nella notte tra lunedì 25 e martedì 26 dicembre.

Molti i malori

Alle 21.11, a Settimo Milanese, in via della libertà, una donna di 65 anni ha accusato un grave malore. I soccorritori del Rho soccorso, usciti con il codice rosso, hanno prontamente prestato aiuto alla donna e poi l’hanno trasportata all’ospedale Sacco di Milano, ancora in codice rosso. Alle 21.05anche a Parabiago un 60enne, in piazza stazione, si è sentito male. E’ intervenuta prontamente la Croce Rossa di Legnano che dopo i primi soccorsi ha trasportato l’uomo al nosocomio Castellanza. Un altro malore si è verificato a Cornaredo, in via della Repubblica quando, poco prima delle 3.00 un 31enne ha richiesto l’intervento dei soccorritori di Arluno che lo hanno trasportato all’ospedale di Rho per accertamenti.

Intossicazione etilica

In via Novara a Saronno, poco dopo la mezzanotte, i soccorritori della Croce Rossa di Novate hanno prestato soccorso ad un 31enne per intossicazione etilica. Il giovane è poi stato trasportato all’ospedale di Saronno per ulteriori accertamenti ed esami.