Grave malore nella notte tra lunedì 22 e martedì 23 gennaio. I soccorritori sono intervenuti altre due volte, una a Legnano e una a Busto Garolfo.

Grave malore

Alle 23.24 a Linate, nell’impianto lavorativo in Corso Europa, un 49enne ha accusato un malore. Sul posto la Croce Rossa di Lainate che ha trasportato d’urgenza l’uomo all’ospedale di Rho sin codice rosso.

Caduta al suolo

A Busto Garolfo, in piazza Concordia, intorno alle 21.20, una 71enne è caduta al suolo. Sul posto è intervenuta l’ambulanza della Croce Rossa di Busto Arsizio che ha trasportato la donna all’ospedale di Legnano per accertamenti.

Investimento a Legnano

Un ragazzo di 29 anni è stato investito alle 23.16 in via Alberto da Giussano a Legnano. Sul luogo dell’incidente è intervenuta la Croce Rossa di Legnano che ha poi deciso di trasportare il giovane al nosocomio cittadino per ulteriori accertamenti.