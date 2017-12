Nella notte tra giovedì’ 28 e venerdì 29 dicembre si sono verificati due malori, in uno dei quali una ragazza di 25 anni è grave; si è verificata un’aggressione e un giovane è caduto.

Due malori di cui uno grave

Una ragazza di 25anni ha accusato un malore intorno al mezzanotte in via Gramsci a Settimo Milanese. Sul posto l’Intersos di Marcello che ha trasportato la giovane, inizialmente in codice giallo, in codice rosso all0’ospedale San Carlo di Milano. Dopo poco più di un ora, all’1.12 a Saronno in piazza Cadorna, due uomini di 60 e 66 anni hanno richiesto l’intervento dei soccorritori della Croce Rossa di Saronno che ha poi trasportato loro al nosocomio di Saronno per accertamenti.

Aggressione a Saronno

Via 1° maggio a Saronno, è stata teatro di un’aggressione alle 23.09 ed è stato poi richiesto l’intervento della Croce Viola Cesate che dopo averli soccorsi li ha trasportati all’ospedale di Saronno.

Caduta al suolo per un giovane

In via Trecate a Rho alle 4.21 un 26enne ha richiesto l’intervento dell’ambulanza di Arese che lo ha poi trasportato all’ospedale di Rho per accertamenti ulteriori.