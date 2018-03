Grave un ciclista 35enne dopo essere stato travolto da un bus di linea Atm.

Poco dopo mezzanotte, nella notte tra giovedì 8 e venerdì 9, in via Borromeo a Cormano, un 35enne in bici è stato investito da un autobus di linea Atm. L’impatto violento è avvenuto in una rotonda e il ciclista è finito a terra gravemente ferito. Infatti sul osto sono intervenute due ambulanze e un automedicazione in codice rosso. Dopo i primi accertamenti l’uomo è stato trasferito d’urgenza all’ospedale San Gerardo di Monza. Sul posto per i rilievi i carabinieri di Bresso e Sesto San Giovanni.